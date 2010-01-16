Андрей Лазукин: «Мне не нужны советы от дилетантов. Чему журналисты и диванные эксперты могут меня научить?»

Российский фигурист рассказал о своем отношении к критике.

Он является запасным в составе сборной России на чемпионат Европы, но точно выступит на Универсиаде в Красноярске. На чемпионате России фигурист занял четвертое место.

Лазукин встречается с чемпионкой мира-2015 Елизаветой Туктамышевой.

– Вас часто критикуют в соцсетях, в газетах. Как реагируете?

– Я не читаю то, что пишут в комментариях, прессу о фигурном катании. Я про баскетбол читаю раз в десять больше, чем про фигурное катание. Мне все равно, что говорят, что пишут. Мне не нужны советы от дилетантов. Зачем мне советы от журналистов, диванных экспертов? Чему они могут меня научить?

– При этом вы сами думали поступать на журфак. Планы еще в силе?

– Думаю над этим. Есть несколько вариантов, чем заняться после спорта, один из них – журналистика. Но точно еще не определился. Мне это нравится – писать о чем-то, рассказывать, но это неблагодарная профессия. В России практически невостребованная. Это останавливает. Возможно, открою свой бизнес.

– Будущий журналист должен увлекаться медиа. Что читаете?

– Я много читаю про баскетбол. Интервью хорошие люблю. Смотрю, читаю. Юрия Дудя, в том числе, смотрю. Он крутой, как по мне. Иногда перегибает, но круто делает.

– Про фигурное катание сможете писать?

– Не уверен, что мне будет это интересно. Мне нравится кататься, но рассказывать про фигурное катание, говорить о нем – нет. Я считаю, что это не самое важное в мире. Сутками смотреть фигурное катание – не мое, не фанат.

– Тренером себя видите?

– Я учусь на тренера в университете Лесгафта, подрабатываю подкатками. Тренировки – кусок хлеба, который у тебя никто не отнимет, поэтому пошел в университет, – сказал Лазукин.

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