Судьи в Ла Лиге 58 раз меняли решение с помощью VAR в первом круге. В среднем просмотр занимал не более 2 минут

Руководство Ла Лиги обнародовало данные об использовании системы видеопомощи арбитрам по итогам первого круга.

Видеоарбитры проверили 2 280 спорных эпизодов (в среднем 12 за матч), вмешавшись в 59 случаях (в среднем в каждом третьем матче), в 58 случаях были внесены изменения в решение арбитра.

В 30 случаях спорный эпизод касался забитых голов, в 20 – пенальти, в 6 – красных карточек, в 3 – проблем с идентификацией игроков.

26 из 59 спорных ситуаций были просмотрены главными арбитрами на специальном мониторе.

15 голов были отменены (10 из-за офсайда, 4 – из-за предшествующего фола, 1 – из-за того, что мяч вышел за пределы поля), 15 голов – засчитаны.

Количество официальных протестов сократилось на 9,4%, количество симуляций – на 75% (было запротоколировано 3 симуляции, в прошлом сезоне было 12).

В среднем на VAR уходило 69 секунд матча, а если арбитр смотрел эпизод на мониторе – 115 секунд.