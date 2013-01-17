Карелин – о повышении пенсионного возраста: «Младшие должны помогать старшим, а не перекладывать это на государство»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал повышение пенсионного возраста, которое было одобрено Думой в прошлом году.

«Я считаю, что все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится.

Сложная реформа, да. Но мое внутренне убеждение, что это необходимо было делать, причем чуть раньше. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось.

Еще я считаю, что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство.

И я призываю к этому всех тех, кто считает, что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев», – сказал Карелин.

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