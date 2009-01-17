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    НХЛ и Ассоциация игроков отказались проводить Кубок мира-2020

    Теги НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Хоккей

    НХЛ и Ассоциация игроков лиги приняли совместное решение о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет.

    НХЛ выступила со следующим заявлением.

    «Лига  и Ассоциация игроков провели сегодня в Торонто очередную конструктивную встречу. Стороны пришли к выводу, что провести Кубок мира осенью 2020 года нереально.

    Вместе с тем стороны планируют продолжить диалог в надежде договориться о проведении следующего Кубка мира. Он может стать частью масштабного соглашения и долгосрочного международного календаря», – говорится в заявлении НХЛ.

    Заявление Ассоциации игроков.

    «Игроки сосредоточены на том, чтобы найти подходящее время для проведения Кубка мира в рамках международного календаря.

    Обсудив с лигой вероятность проведения Кубка мира в сентябре 2020 года, мы пришли к совместному выводу, что осуществить подготовку к турниру в срок не представляется возможным. Ожидаем, что обсуждение с лигой будет продолжено», – говорится в заявлении.

    Осенью 2019 года НХЛ и профсоюз должны принять решение о том, когда истечет срок действия коллективного соглашения – в 2020 или 2022 году.

    Обе стороны имеют право выступить за досрочное прекращение его действия в 2020 году. Если действие соглашения будет прекращено, это может привести к началу локаута осенью 2020 года.

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