Себастьян Самуэльссон: «Было бы неправильно с моей стороны не жать руку Логинову. Но считаю, что на КМ ему делать нечего»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, почему пожал руку россиянину на церемонии награждения после спринта в Оберхофе.

Логинов выиграл тот спринт, а Самуэльссон, активно критикующий россиянина из-за допингового прошлого, занял третье место.

«Я не удивлен, что он выиграл. Логинов в этом году провел много хороших гонок, так что победа была вопросом времени. Но он был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться.

Но я ничего не могу поделать с этим, мне остается только концентрироваться на своих выступлениях. Столько разговоров про Логинова сейчас потому, что он здорово выступает после возвращения. Если бы он был плох, мне бы даже и думать о нем не пришлось.

Я пожал ему руку на церемонии награждения, а потом меня завалили вопросами о том, почему я это сделал. Я думаю, что с моей стороны как спортсмена было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа – это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что так надо сделать.

Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что совершил большую ошибку, которую больше не повторит.

Но он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я определенно никакой симпатии к нему не испытываю», – сказал Самуэльссон.

Все о биатлоне в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram