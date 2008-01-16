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    Себастьян Самуэльссон: «Было бы неправильно с моей стороны не жать руку Логинову. Но считаю, что на КМ ему делать нечего»

    Теги Кубок мира сборная России допинг сборная Швеции Александр Логинов Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, почему пожал руку россиянину Александру Логинову на церемонии награждения после спринта в Оберхофе.

    Логинов выиграл тот спринт, а Самуэльссон, активно критикующий россиянина из-за допингового прошлого, занял третье место.

    «Я не удивлен, что он выиграл. Логинов в этом году провел много хороших гонок, так что победа была вопросом времени. Но он был дисквалифицирован за эритропоэтин, так что я думаю, что ему вообще нечего делать на Кубке мира. Те, кто применял ЭПО, не должны возвращаться.

    Но я ничего не могу поделать с этим, мне остается только концентрироваться на своих выступлениях. Столько разговоров про Логинова сейчас потому, что он здорово выступает после возвращения. Если бы он был плох, мне бы даже и думать о нем не пришлось.

    Я пожал ему руку на церемонии награждения, а потом меня завалили вопросами о том, почему я это сделал. Я думаю, что с моей стороны как спортсмена было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа – это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что так надо сделать.

    Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я очень удивлен этому. Мне кажется, что он как минимум должен извиниться перед всеми и сказать, что совершил большую ошибку, которую больше не повторит.

    Но он всегда делает вид, что ничего не сотворил. Такому спортсмену очень сложно доверять. И я определенно никакой симпатии к нему не испытываю», – сказал Самуэльссон.

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