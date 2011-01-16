Ансель Галимов: «Оказавшись перед Путиным, поздоровался бы, сфоткался. Это президент, царь наш»

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал, что бы он сказал, оказавшись перед Владимиром Путиным.
– Вы рассказывали, что смотрите «вДудя».
– Да у нас вообще вся команда смотрит. Недавно вот посмотрел выпуск с Сергеем Буруновым – это один из моих любимых актеров и мой сосед по дому. Думаю, что это вообще один из лучших наших актеров сейчас, после того, как он сыграл в «Полицейском с Рублевки». Лично не знакомы, но пару раз видел его.
– Понимаете, почему он так популярен?
– Думаю, там идет большая работа и с гостями, и с ним – какие вопросы можно задавать, какие – нельзя. Плюс определенный талант разговорить человека. Не просто так у него по шесть-семь миллионов просмотров, людям это нравится. Да и сам формат таких интервью набрал популярность после него.
– Что бы вы сказали, оказавшись перед Владимиром Путиным?
– Поздоровался, сфоткался бы. Это президент, царь наш. Я бы хотел просто провести с ним день, посмотреть, как он везде все успевает. Думаю, там сумасшедший график – по минутам все расписано. Спит ли он вообще?
– Какой выпуск запомнился больше всего?
– Гарик Мартиросян, документальные фильмы про Олега Табакова и Сергея Супонева. Еще смотрю «Лигу плохих шуток».
– Какую шутку придумали бы для передачи?
– Не знаю даже. Но самый крутой выпуск был с участием Филиппа Киркорова и Гарика Харламова. До слез смеялся. Думал, как такое вообще может прийти в голову?