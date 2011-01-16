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    Ансель Галимов: «Оказавшись перед Путиным, поздоровался бы, сфоткался. Это президент, царь наш»

    Теги Авангард светская хроника Владимир Путин КХЛ Ансель Галимов Юрий Дудь политика Хоккей

    Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал, что бы он сказал, оказавшись перед Владимиром Путиным.

    – Вы рассказывали, что смотрите «вДудя».

    – Да у нас вообще вся команда смотрит. Недавно вот посмотрел выпуск с Сергеем Буруновым – это один из моих любимых актеров и мой сосед по дому. Думаю, что это вообще один из лучших наших актеров сейчас, после того, как он сыграл в «Полицейском с Рублевки». Лично не знакомы, но пару раз видел его.

    – Понимаете, почему он так популярен?

    – Думаю, там идет большая работа и с гостями, и с ним – какие вопросы можно задавать, какие – нельзя. Плюс определенный талант разговорить человека. Не просто так у него по шесть-семь миллионов просмотров, людям это нравится. Да и сам формат таких интервью набрал популярность после него.

    – Что бы вы сказали, оказавшись перед Владимиром Путиным?

    – Поздоровался, сфоткался бы. Это президент, царь наш. Я бы хотел просто провести с ним день, посмотреть, как он везде все успевает. Думаю, там сумасшедший график – по минутам все расписано. Спит ли он вообще?

    – Какой выпуск запомнился больше всего?

    – Гарик Мартиросян, документальные фильмы про Олега Табакова и Сергея Супонева. Еще смотрю «Лигу плохих шуток».

    – Какую шутку придумали бы для передачи?

    – Не знаю даже. Но самый крутой выпуск был с участием Филиппа Киркорова и Гарика Харламова. До слез смеялся. Думал, как такое вообще может прийти в голову?

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