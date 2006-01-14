Россия выиграла две биатлонных эстафеты, Месси забил 400-й гол, «МЮ» победил «Тоттенхэм» благодаря Де Хеа и другие новости утра

1. Российский биатлон в порядке. Опечатки здесь нет: россиянки выиграли эстафету, превзойдя немок на их домашней трассе в Оберхофе. Это первая победа за 7 лет. Российские мужчины тоже выиграли и даже привезли минуту французам. Таких золотых эстафетных дублей не было 12 лет. Двенадцать. Две-на-дцать.

2. В Англии «Ман Юнайтед» Сульшера продолжает победную поступь. Норвежец не только побил клубный рекорд по матчам, выигранным сразу после назначения, но и догнал в таблице «Арсенал». Де Хеа сделал 11 сэйвов, а Линекер считает, что в воротах был Спайдермен. Чего ждать от этого «МЮ» дальше?

3. Месси первым забил 400 голов в Ла Лиге. «Барселона» обыграла «Эйбар», забив третий гол благодаря хитрости Серджи Роберто. «Реал» редко касался мяча, но вырвал победу над «Бетисом». «Атлетико» с коронным счетом 1:0 переиграл «Леванте», а вот «Севилья» оступилась в Бильбао.

4. В Кубке Италии «Интер» забил 6 голов «Беневенто», «Наполи» победил «Сассуоло». В 1/4 финала партенопейцы сыграют с «Миланом», а «нерадзурри» – с «Лацио».

5. В очередной день чемпионата КХЛ «Автомобилист» выиграл у «Слована», ЦСКА победил минское «Динамо», СКА взял верх над «Витязем».

6. В НХЛ два очка Панарина, в том числе 50-е в сезоне, помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс», а вот «Тампа» получила тумаков от «Айлендерс».

7. Шарапова прошла первый круг Australian Open, не отдав сопернице ни гейма. В мужской сетке удачно стартовали Надаль, Циципас, Андерсон и Димитров.

8. В НБА «Голден Стэйт» обыграл «Даллас», «Торонто» победил «Уизардс». Остальные результаты – здесь.

9. О футбольных трансферах. «Крылья» объявили о переходе Самедова и аренде Тимофеева у «Спартака». Также в Самару официально отправился Ананидзе. А где-то в западной части Европы Игуаин подал запрос о трансфере из «Милана»/«Ювентуса» в «Челси».

10. Еще немного о зимнем спорте. На Кубке мира по лыжным гонкам россияне Мальцев и Ретивых заняли третье место в командном спринте. Саночник Павличенко одержал победу на этапе в Сигулде, российская сборная также взяла там серебро в эстафете.

11. Отдельно о такой забаве, как бег на коньках по льду. На чемпионате Европы по шорт-треку Просвирнова и Елистратов выиграли золотые медали, у Айрапетяна – бронза. В классическом конькобежном спорте нет равных Крамеру.

12. В ралли-рейде «Дакар» после шестого этапа лидируют Кинтанилья, Кавильяссо, Аль-Аттия, Фаррес Гель и Николаев, ведущий борьбу с Сотниковым.

13. В НФЛ идет плей-офф. «Нью-Ингленд» играл с «Чарджерс», а «Нью-Орлеан» – с «Филадельфией». Если не боитесь спойлеров, кликайте по ссылке!

Цитата. Бьорндален – о тактике норвежских тренеров против Фуркада: «Это неспортивно. Мне стыдно быть норвежцем, когда слышу такое»