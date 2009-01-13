Лыжи. Кубок мира. Валнес и Скар выиграли командный спринт, Мальцев и Ретивых – 3-и

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошел мужской командный спринт свободным стилем. Победу одержали норвежцы Эрик Валнес и Синдре Бьорнестад Скар, россияне Артем Мальцев и Глеб Ретивых – 3-и.

Лыжные гонки

Кубок мира

Дрезден, Германия

Мужчины

Командный принт, свободный стиль

1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Синдре Бьорнестад Скар) – 22.38,72

2. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Эйрик Брансдал) – 0,75

3. Россия-1 (Артем Мальцев, Глеб Ретивых) – 0,80

4. Швейцария-1 (Роман Шаад, Йовиан Хедигер) – 1,10

5. Россия-2 (Андрей Краснов, Александр Терентьев) – 1,04

6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) – 3,17

7. Франция-1 (Люка Шанава, Ришар Жув) – 4,73

8. Швеция-1 (Густаф Берглунд, Юхан Хагстрем) – 4,90

9. Австрия-1 (Тобиас Хабенихт, Доминик Балдауф) – 13,73

10. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино) – 28,92

Франция-2 (Рено Же, Батист Гро), Швеция-2 (Густав Нордстрем, Теодор Петерсон), США (Эндрю Ньюэлл, Эрик Бьорнсен) – не прошли в финал.

