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    Лыжи. Кубок мира. Валнес и Скар выиграли командный спринт, Мальцев и Ретивых – 3-и

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Италии сборная Австрии сборная США сборная Швейцарии Эйрик Брансдал Эндрю Ньюэлл Теодор Петерсон командный спринт Пол Гульберг сборная Франции Глеб Ретивых Артем Мальцев Федерико Пеллегрино Синдре Бьорнестад Скар сборная Великобритании Батист Гро Эндрю Янг Рено Же Ришар Жув Люка Шанава Густав Нордстрем Дитмар Ноклер Йовиан Хедигер Роман Шаад Юхан Хагстрем Эрик Бьорнсен Александр Терентьев Эрик Валнес Андрей Краснов Джеймс Клагнет Тобиас Хабенихт Доминик Балдауф Лыжные виды

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене прошел мужской командный спринт свободным стилем. Победу одержали норвежцы Эрик Валнес и Синдре Бьорнестад Скар, россияне Артем Мальцев и Глеб Ретивых – 3-и.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Дрезден, Германия

    Мужчины

    Командный принт, свободный стиль

    1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Синдре Бьорнестад Скар) – 22.38,72
    2. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Эйрик Брансдал) – 0,75
    3. Россия-1 (Артем Мальцев, Глеб Ретивых) – 0,80
    4. Швейцария-1 (Роман Шаад, Йовиан Хедигер) – 1,10
    5. Россия-2 (Андрей Краснов, Александр Терентьев) – 1,04
    6. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) – 3,17
    7. Франция-1 (Люка Шанава, Ришар Жув) – 4,73
    8. Швеция-1 (Густаф Берглунд, Юхан Хагстрем) – 4,90
    9. Австрия-1 (Тобиас Хабенихт, Доминик Балдауф) – 13,73
    10. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино) – 28,92

    Франция-2 (Рено Же, Батист Гро), Швеция-2 (Густав Нордстрем, Теодор Петерсон), США (Эндрю Ньюэлл, Эрик Бьорнсен) – не прошли в финал.

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