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    Гари Линекер: «Если бы не Спайдермен в воротах «МЮ», «Тоттенхэм» мог бы выиграть»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Гари Линекер Тоттенхэм Давид Де Хеа Футбол

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил игру вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:0). 

    «Важная победа для «Манчестер Юнайтед». Перемены в их игре после ухода Моуринью говорят о многом.

    Скажу, что «Тоттенхэм» показал потрясающую игру во втором тайме и вполне мог выиграть, если бы не Спайдермен в воротах соперника», – сказал Линекер.

    Спайдермен или Человек-паук – популярный персонаж американских комиксов, обладающий сверхспособностями.

    Де Хеа сделал 11 сэйвов в игре с «Тоттенхэмом». Лишь раз в топ-лигах он делал больше

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