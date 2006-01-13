Гари Линекер: «Если бы не Спайдермен в воротах «МЮ», «Тоттенхэм» мог бы выиграть»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил игру вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Важная победа для «Манчестер Юнайтед». Перемены в их игре после ухода Моуринью говорят о многом.

Скажу, что показал потрясающую игру во втором тайме и вполне мог выиграть, если бы не Спайдермен в воротах соперника», – сказал Линекер.

Спайдермен или Человек-паук – популярный персонаж американских комиксов, обладающий сверхспособностями.

Де Хеа сделал 11 сэйвов в игре с «Тоттенхэмом». Лишь раз в топ-лигах он делал больше