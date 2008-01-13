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    Месси первым забил 400 голов в Ла Лиге

    Теги Криштиану Роналду Барселона Атлетик Лионель Месси Ла Лига рекорды Эйбар Тельмо Сарра Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 19-го тура Ла Лиги с «Эйбаром» (3:0, второй тайм).

    31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает второе место по голам в примере. Он забил 311 мячей в 292 играх за «Реал».

    Замыкает тройку Тельмо Сарра, забивший за «Атлетик» 251 гол в 277 встречах.

    В 17 матчах нынешнего сезона Месси забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Он забил 8 голов в последних 5 турах.

    Один Месси организовал в Ла Лиге 26 голов. Весь «Реал» забил столько же

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