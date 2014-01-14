Игуаин подал запрос о трансфере в «Челси»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин намерен в январе перейти в .

31-летний аргентинец подал официальный запрос о трансфере в лондонский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

перед началом сезона арендовал Игуаина за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

В 15 играх серии А за миланцев Игуаин забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Сообщалось, что клуб может отказаться от его выкупа.

Руководство ведет переговоры о трансфере Игуаина по просьбе тренера Маурицио Сарри.

Директор англичан Марина Грановская дала туринцам понять, что «Челси» хочет арендовать игрока, но «Ювентус» требует гарантию выкупа.

Ситуация осложняется тем, что «Милан» не хочет отпускать игрока без должной замены, а отказывается от обмена Игуаина на Альваро Морату.

Возможен вариант, при котором арендует Игуаина на 18 месяцев с обязательством выкупа. Однако в этом случае останется недоволен .