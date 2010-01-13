Российские биатлонисты победили впервые с ЧМ-2017. У нас – первый дубль в эстафетах за 12 лет

Мужская сборная России одержала победу в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Для россиян этот успех стал первым за последние два года: до этого Россия выигрывала мужскую эстафету на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

В прошлом сезоне российские биатлонисты дважды были вторыми: на этапах Кубка мира в Рупольдинге и Холменколлене.

Сегодня в составе команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее победу одержала и женская сборная России. Впервые за 12 лет обе эстафетные гонки выиграли россияне: в сезоне-2006/07 Россия сделала дубль на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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