Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Леванте», «Барселона» – «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к «Бетису».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 13 января, 18.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 4 де Томас, 1:1 – 13 Араухо, 1:2 – 18, пенальти Макси Гомес, 2:2 – 37 де Томас, 3:2 – 77 де Томас, 4:2 – 90 Бебе.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Адвинкула, Имбула (Медран, 74), Комесанья, Трехо (Бебе, 73), Морено, Эмбарба (Гарсия, 61), де Томас.
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Сельта –
Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Жунка, Йокушлу, Браис Мендес, Хосабед (Эккерт, 81), Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси Гомес.
- Предупреждения:
- Ба (16), Браис Мендес (19), Адвинкула (71), Веласкес (80), Бебе (90).
- Дата проведения
- 12 января, 15.00, «Бутарке»
- Гол:
- 1:0 – 73 Эн-Несири.
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Леганес –
Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Эль-Жар, 77), Перес, Микель Весга, Каррильо (Брэйтуэйт, 64), Эн-Несири (Ресио, 90).
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Уэска –
Сантамария, Мирамон, Инсуа, Пулидо, Акапо, Мелеро (Алекс Гальяр, 62), Мусто, Ривера, Гомес (Лонго, 79), Эрнандес, Феррейро (Авила, 70).
- Дата проведения
- 12 января, 18.15, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Пиччини, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс (Коклен, 56), Парехо, Черышев (Ли Кан Ин, 87), Родриго, Санти Мина (Гамейро, 80).
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Вальядолид –
Масип, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Антоньито, 59), Ануар (Мичел, 66), Алькарас, Плано, Тони (Чоп, 79), Унал.
- Дата проведения
- 12 января, 20.30, «Монтиливи»
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Жирона –
Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Понс, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Гарсия, Стуани.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Дуарте, Собрино (Брашанац, 79), Пина, Ману Гарсия, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери.
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Руис, Коста, Иборра (Бакка, 70), Касерес, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 57), Форнальс, Касорла, Морено.
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Хетафе –
Сория, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Даконам, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Максимович, Кристофоро (Сайс, 70), Молина (Анхель, 86), Мата.
- Предупреждения:
- Фулькье (13), Альваро Гонсалес (29), Арамбарри (30), Морено (36), Коста (39), Токо-Экамби (85), Фунес Мори (89), Анхель (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.