Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Леванте», «Барселона» – «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к .

Чемпионат Испании

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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