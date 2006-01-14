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    Шарапова впервые за 4,5 года выиграла матч, не отдав ни гейма

    Теги Мария Шарапова Australian Open WTA статистика Хэрриет Дарт Теннис

    Чемпионка Australian Open-2008 Мария Шарапова (30), в первом круге нынешнего турнира обыгравшая квалифаера Хэрриет Дарт (№131 мирового рейтинга) 6:0, 6:0, впервые за четыре с половиной года одержала победу, не проиграв ни гейма.

    В прошлый раз 31-летняя Шарапова выигрывала матч с двумя баранками у Паулы Ормачеа в третьем круге «Ролан Гаррос»-2014, где взяла свой пятый «Шлем».

    Во втором круге экс-первая ракетка мира сыграет с №64 Ребеккой Петерсон, а в третьем может встретиться с действующей чемпионкой Каролин Возняцки (3).

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