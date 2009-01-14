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    Бьорндален – о тактике норвежских тренеров против Фуркада: «Это неспортивно. Мне стыдно быть норвежцем, когда я слышу такое»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Зигфрид Мазе Биатлон

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал тактику тренеров норвежской команды во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Тренер по стрельбе Зигфрид Мазе посоветовал Йоханнесу Бо завязать борьбу за первую установку, чтобы сбить пульс француза Мартена Фуркада, хотя на самом деле норвежец и не собирался выходить вперед.

    «В гонках много тактики, так было на протяжении многих лет. Но я никогда не сталкивался с тем, чтобы тренер хотел спровоцировать или как-то помешать тому, кто бежит впереди. Меня это очень задевает.

    Считаю, что это провокация. Они делают максимум для победы норвежцев, но я считаю, что это неспортивно.

    Меня задевает, что тренер на трассе во время гонки делает что-то, чтобы помешать королю биатлона Мартену Фуркаду. И использует личные знания своего коллеги, чтобы сломить Фуркада и выиграть гонку. Я не думаю, что это хорошо. Мне стыдно быть норвежцем, когда я слышу такое», – сказал Бьорндален.

    «Серьезно? Тогда я удивлен, потому что таковы соревнования. Пока ты не выходишь за рамки правил, думаю, это приемлемо», – ответил Мазе.

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