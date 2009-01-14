Бьорндален – о тактике норвежских тренеров против Фуркада: «Это неспортивно. Мне стыдно быть норвежцем, когда я слышу такое»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал тактику тренеров норвежской команды во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Тренер по стрельбе Зигфрид Мазе посоветовал Йоханнесу Бо завязать борьбу за первую установку, чтобы сбить пульс француза , хотя на самом деле норвежец и не собирался выходить вперед.

«В гонках много тактики, так было на протяжении многих лет. Но я никогда не сталкивался с тем, чтобы тренер хотел спровоцировать или как-то помешать тому, кто бежит впереди. Меня это очень задевает.

Считаю, что это провокация. Они делают максимум для победы норвежцев, но я считаю, что это неспортивно.

Меня задевает, что тренер на трассе во время гонки делает что-то, чтобы помешать королю биатлона Мартену Фуркаду. И использует личные знания своего коллеги, чтобы сломить Фуркада и выиграть гонку. Я не думаю, что это хорошо. Мне стыдно быть норвежцем, когда я слышу такое», – сказал Бьорндален.

«Серьезно? Тогда я удивлен, потому что таковы соревнования. Пока ты не выходишь за рамки правил, думаю, это приемлемо», – ответил Мазе.