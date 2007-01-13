Сульшер выиграл 6 первых матчей в «МЮ». Это рекорд в истории клуба

победил «Тоттенхэм» (1:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.

Новый главный тренер «МЮ» стартовал с шести побед подряд. Это рекорд в истории клуба.

Кроме того, 45-летний норвежец повторил рекорд сэра , который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года).

выиграл шесть последних матчей с общим счетом – 17:3.

Клуб из Манчестера набрал 41 очко в 22 играх и делит с «Арсеналом» 5-6-е место в таблице. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали соперника на 8 очков.

Сульшер выиграл шесть матчей подряд. Как он это делает?

Новая игра на тренировках, рождественская речь и минимум разборов: «МЮ» в восторге от Сульшера