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    Сульшер выиграл 6 первых матчей в «МЮ». Это рекорд в истории клуба

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Тоттенхэм Мэтт Басби рекорды Футбол

    «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.

    Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с шести побед подряд. Это рекорд в истории клуба.

    Кроме того, 45-летний норвежец повторил рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года).

    «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть последних матчей с общим счетом – 17:3.

    Клуб из Манчестера набрал 41 очко в 22 играх и делит с «Арсеналом» 5-6-е место в таблице. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали соперника на 8 очков.

    Сульшер выиграл шесть матчей подряд. Как он это делает?

    Новая игра на тренировках, рождественская речь и минимум разборов: «МЮ» в восторге от Сульшера

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