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    Сани. Кубок мира. Павличенко одержал победу, Горбацевич – 2-й

    Теги Кубок мира Степан Федоров результаты санный спорт сборная Латвии сборная Италии Семен Павличенко сборная Австрии сборная России (сани) Максим Аравин Александр Горбацевич Доминик Фишналлер Давид Гляйршер Кристерс Апарйодс Йозеф Нинис сборная Словакии Бобслей/сани/скелетон

    Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, Александр Горбацевич стал вторым.

    Павличенко – чемпион мира 2015 года.

    Санный спорт

    Кубок мира

    Сигулда, Латвия

    Мужчины

    1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,074
    2. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,262
    3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.36,338
    4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1.36,397
    5. Йозеф Нинис (Словакия) – 1.36,546
    6. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.36,551...
    11. Максим Аравин (Россия) – 1.36,765...
    16. Степан Федоров (Россия) – 1.36,912

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