Сани. Кубок мира. Павличенко одержал победу, Горбацевич – 2-й

Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, Александр Горбацевич стал вторым.
Павличенко – чемпион мира 2015 года.
Санный спорт
Кубок мира
Сигулда, Латвия
Мужчины
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,074
2. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,262
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.36,338
4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1.36,397
5. Йозеф Нинис (Словакия) – 1.36,546
6. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.36,551...
11. Максим Аравин (Россия) – 1.36,765...
16. Степан Федоров (Россия) – 1.36,912