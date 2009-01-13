Сани. Кубок мира. Павличенко одержал победу, Горбацевич – 2-й

Российский саночник одержал победу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, Александр Горбацевич стал вторым.

Павличенко – чемпион мира 2015 года.

Санный спорт

мира

Сигулда, Латвия

Мужчины

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.36,074

2. Александр Горбацевич (Россия) – 1.36,262

3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.36,338

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1.36,397

5. Йозеф Нинис (Словакия) – 1.36,546

6. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.36,551...

11. Максим Аравин (Россия) – 1.36,765...

16. Степан Федоров (Россия) – 1.36,912