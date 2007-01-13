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    Кубок Италии. «Ювентус» победил «Болонью», «Милан» обыграл «Сампдорию» в дополнительное время

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    В Кубке Италии начинаются игры 1/8 финала. «Милан» одолел «Сампдорию» (2:0) в дополнительное время, «Ювентус» победил «Болонью» (2:0).

    В воскресенье «Интер» примет «Беневенто», а «Наполи» – «Сассуоло».

    Кубок Италии

    1/8 финала

    Лацио – Новара 4:1 (4:0, 0:1)
    Дата проведения
    12 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Луис Альберто, 2:0 – 20 Иммобиле, 3:0 – 35 Иммобиле, 4:0 – 45 Милинкович-Савич, 4:1 – 49, пенальти Эузепи.
    ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Лукаку (Дурмиси, 62), Баштуш, Луис Альберто (Бериша, 63), Милинкович-Савич, Лейва, Марушич (Нету, 77), Иммобиле, Кайседо.
    НовараБенедеттини, Кьоса, Висконти, Чиналья, Бове, Шаудоне, Роналдо (Будзеголи, 58), Скьяви (Mallamo, 73), Нарди, Эузепи, Манкони (Каттанео, 58).
    Сампдория – Милан 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    12 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 102 Кутроне, 0:2 – 108 Кутроне.
    СампдорияРафаэл, Андерсен, Мурру, Сала, Тонелли, Рамирес (Сапонара, 77), Экдаль, Линетти (Янкто, 21), Прат, Капрари (Дефрель, 90), Куальярелла (Ковнацки, 95).
    МиланРейна, Сапата, Родригес, Абате (Конти, 99), Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 85), Бакайоко, Кастильехо (Кутроне, 90), Кессиэ, Чалханоглу, Игуаин (Лаксальт, 112).
    Предупреждения:
    Рамирес (24), Родригес (32), Кессиэ (57), Прат (68).
    Болонья – Ювентус 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    12 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Бернардески, 0:2 – 49 Кин.
    БолоньяАнжело, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Сориано, Сванберг (Донса, 62), Пульгар, Маттьелло (Орсолини, 70), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.
    ЮвентусШченсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Спинаццола (Алекс Сандро, 80), Хедира, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 77), Джан, Бернардески, Кин (Роналду, 62).
    Предупреждения:
    Бернардески (30), Де Шильо (43), Джан (69), Сориано (82).
    Торино – Фиорентина
    Дата проведения
    13 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Беневенто
    Дата проведения
    13 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Сассуоло
    Дата проведения
    13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Кальяри – Аталанта
    Дата проведения
    14 января, 19.30, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Рома – Виртус Энтелла
    Дата проведения
    14 января, 23.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Италии

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