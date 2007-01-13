Кубок Италии. «Ювентус» победил «Болонью», «Милан» обыграл «Сампдорию» в дополнительное время

В Кубке Италии начинаются игры 1/8 финала. «Милан» одолел «Сампдорию» (2:0) в дополнительное время, «Ювентус» победил «Болонью» (2:0).
В воскресенье «Интер» примет «Беневенто», а «Наполи» – «Сассуоло».
Кубок Италии
1/8 финала
- Дата проведения
- 12 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 12 Луис Альберто, 2:0 – 20 Иммобиле, 3:0 – 35 Иммобиле, 4:0 – 45 Милинкович-Савич, 4:1 – 49, пенальти Эузепи.
-
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Лукаку (Дурмиси, 62), Баштуш, Луис Альберто (Бериша, 63), Милинкович-Савич, Лейва, Марушич (Нету, 77), Иммобиле, Кайседо.
- Дата проведения
- 12 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
-
Сампдория –
Рафаэл, Андерсен, Мурру, Сала, Тонелли, Рамирес (Сапонара, 77), Экдаль, Линетти (Янкто, 21), Прат, Капрари (Дефрель, 90), Куальярелла (Ковнацки, 95).
-
Милан –
Рейна, Сапата, Родригес, Абате (Конти, 99), Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 85), Бакайоко, Кастильехо (Кутроне, 90), Кессиэ, Чалханоглу, Игуаин (Лаксальт, 112).
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 0:1 – 9 Бернардески, 0:2 – 49 Кин.
-
Болонья –
Анжело, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Сориано, Сванберг (Донса, 62), Пульгар, Маттьелло (Орсолини, 70), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.
-
Ювентус –
Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Спинаццола (Алекс Сандро, 80), Хедира, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 77), Джан, Бернардески, Кин (Роналду, 62).
- Предупреждения:
- Бернардески (30), Де Шильо (43), Джан (69), Сориано (82).
- Дата проведения
- 13 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 13 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 14 января, 19.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.