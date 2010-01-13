«Крылья» арендовали Жано у «Спартака»

Полузащитник Жано Ананидзе продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

27-летний футболист будет играть за самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона РПЛ.

Жано выступает за «Спартак» с 2009 года. В текущем сезоне он выходил на поле в одном матче и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Жано Ананидзе: «Витесс» отпал – иду в «Крылья». Хочу доказать свою состоятельность и вернуться в «Спартак»

Фото: официальный сайт «Крылья Советов»