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    «Крылья» арендовали Жано у «Спартака»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы фото Жано Ананидзе Футбол

    Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    27-летний футболист будет играть за самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона РПЛ.

    Жано выступает за «Спартак» с 2009 года. В текущем сезоне он выходил на поле в одном матче и сделал одну результативную передачу. 

    Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь

    Жано Ананидзе: «Витесс» отпал – иду в «Крылья». Хочу доказать свою состоятельность и вернуться в «Спартак»

    Фото: официальный сайт «Крылья Советов»

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