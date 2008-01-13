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    Шорт-трек. Чемпионат Европы. Просвирнова и Елистратов выиграли золотые медали на 1000 м, у Айрапетяна – бронза, другие результаты

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    Российские шорт-трекисты Семен Елистратов и Софья Просвирнова выиграли золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Голландии, Денис Айрапетян завоевал бронзу. 

    Просвирнова по результатам четырех дистанций (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м) завоевала серебро в многоборье, у Елистратова – бронза. 

    Шорт-трек

    Чемпионат Европы

    Дордрехт, Голландия

    Мужчины

    Командная гонка, 5000 м

    1. Венгрия – 6.54,168
    2. Голландия – 6.54,249
    3. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) – 6.59,609

    1000 м

    1. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,624
    2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.24,702
    3. Денис Айрапетян (Россия) – 1.24,816

    Многоборье

    1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 84 очка
    2. Лю Шаоан (Венгрия) – 71
    3. Семен Елистратов (Россия) – 55
    6. Денис Айрапетян (Россия) – 23
    7. Павел Ситников (Россия) – 14

    Женщины

    Эстафета

    1. Голландия – 4.09,396
    2. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) – 4.10,446
    3. Венгрия – 4.14,412

    1000 м

    1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.29,045
    2. Тифани Юо Маршан (Франция) – 1.29,101
    3. Элиза Кристи (Великобритания) – 1.29,247…
    5. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,980…
    8. Екатерина Константинова (Россия) – 1.35,308

    3000 м

    1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 5.06,350
    2. Энн Десмет (Бельгия) – 5.07,438
    3. Элиза Кристи (Великобритания) – 5.07,904
    4. Софья Просвирнова (Россия) – 5.08,150

    Многоборье

    1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 76 очков
    2. Софья Просвирнова (Россия) – 57
    3. Элиза Кристи (Великобритания) – 47

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