Шорт-трек. Чемпионат Европы. Просвирнова и Елистратов выиграли золотые медали на 1000 м, у Айрапетяна – бронза, другие результаты

Российские шорт-трекисты Семен Елистратов и Софья Просвирнова выиграли золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Голландии, Денис Айрапетян завоевал бронзу.
Просвирнова по результатам четырех дистанций (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м) завоевала серебро в многоборье, у Елистратова – бронза.
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Дордрехт, Голландия
Мужчины
Командная гонка, 5000 м
1. Венгрия – 6.54,168
2. Голландия – 6.54,249
3. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) – 6.59,609
1000 м
1. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,624
2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.24,702
3. Денис Айрапетян (Россия) – 1.24,816
Многоборье
1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 84 очка
2. Лю Шаоан (Венгрия) – 71
3. Семен Елистратов (Россия) – 55
6. Денис Айрапетян (Россия) – 23
7. Павел Ситников (Россия) – 14
Женщины
Эстафета
1. Голландия – 4.09,396
2. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) – 4.10,446
3. Венгрия – 4.14,412
1000 м
1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.29,045
2. Тифани Юо Маршан (Франция) – 1.29,101
3. Элиза Кристи (Великобритания) – 1.29,247…
5. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,980…
8. Екатерина Константинова (Россия) – 1.35,308
3000 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 5.06,350
2. Энн Десмет (Бельгия) – 5.07,438
3. Элиза Кристи (Великобритания) – 5.07,904
4. Софья Просвирнова (Россия) – 5.08,150
Многоборье
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 76 очков
2. Софья Просвирнова (Россия) – 57
3. Элиза Кристи (Великобритания) – 47