Шорт-трек. Чемпионат Европы. Просвирнова и Елистратов выиграли золотые медали на 1000 м, у Айрапетяна – бронза, другие результаты

Российские шорт-трекисты Семен Елистратов и Софья Просвирнова выиграли золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Голландии, Денис Айрапетян завоевал бронзу.

Просвирнова по результатам четырех дистанций (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м) завоевала серебро в многоборье, у Елистратова – бронза.

Шорт-трек

Чемпионат Европы

Дордрехт, Голландия

Мужчины

Командная гонка, 5000 м

1. Венгрия – 6.54,168

2. Голландия – 6.54,249

3. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) – 6.59,609

1000 м

1. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,624

2. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 1.24,702

3. Денис Айрапетян (Россия) – 1.24,816

Многоборье

1. Лю Шаолинь Сандор (Венгрия) – 84 очка

2. Лю Шаоан (Венгрия) – 71

3. Семен Елистратов (Россия) – 55

6. Денис Айрапетян (Россия) – 23

7. Павел Ситников (Россия) – 14

Женщины

Эстафета

1. Голландия – 4.09,396

2. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) – 4.10,446

3. Венгрия – 4.14,412

1000 м

1. Софья Просвирнова (Россия) – 1.29,045

2. Тифани Юо Маршан (Франция) – 1.29,101

3. Элиза Кристи (Великобритания) – 1.29,247…

5. Екатерина Ефременкова (Россия) – 2.28,980…

8. Екатерина Константинова (Россия) – 1.35,308

3000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 5.06,350

2. Энн Десмет (Бельгия) – 5.07,438

3. Элиза Кристи (Великобритания) – 5.07,904

4. Софья Просвирнова (Россия) – 5.08,150

Многоборье

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 76 очков

2. Софья Просвирнова (Россия) – 57

3. Элиза Кристи (Великобритания) – 47