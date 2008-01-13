Кубок мира. Эстафета. Цветков, Гараничев, Малышко и Логинов выступят в гонке

Сегодня в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафетная гонка. В составе российской команды выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, и Александр Логинов.

Дата проведения 13 января, 16.30

Россия (№5): Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Швеция (№1): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон.

Норвегия (№2): Ветле Шостад Кристиансен, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Хенрик Л’Абе Лунн.

Германия (№3): Эрик Лессер, Симон Шемп, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№4): Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.

Франция (№9): Антонин Гигонна, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад.

Украина (№16): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.