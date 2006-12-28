Россия с победы начала МЧМ, Дюков выдвинут в президенты РФС, на ЧМ по волейболу выделят 666,3 млн рублей и другие новости утра

1. Хоккейная сборная России начала с победы молодежный чемпионат мира в Канаде. 4:0 в матче с Данией. Вроде неплохо, но хозяевам турнира датчане, напомним, проиграли со счетом 0:14.

2. Поступают противоречивые сведения о главном футбольном матче зимы: Мамаев и Кокорины vs сотрудники «Бутырки». Одни говорят, что игра будет, другие, что бить мяч ногой без подготовки никак нельзя.

3. Татарстан, Башкортостан, Мордовия и много кто еще выдвинули Дюкова на пост президента РФС. Президент «Ахмата» Даудов тоже за эту кандидатуру.

4. Правительство России выделит Минспорта 666,3 млн рублей на проведение ЧМ-2022 по волейболу. Деньги все-таки есть, но вы держитесь.

5. Утром минувшего дня стало известно, что болельщик «Интера», сбитый машиной фанатов «Наполи», скончался от травм. А мэр Милана извинился перед защитником гостей Кулибали за расистские оскорбления со стороны тифози и предложил «нерадзурри» сделать Асамоа капитаном в следующей игре. «Интер» наказан двумя матчами без зрителей.

6. Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс и, конечно, Овечкин выбраны капитанами команд-участниц Матча звезд НХЛ. Старый конь борозды не испортит.

7. Регулярный чемпионат НХЛ возобновился после рождественской паузы. Кучеров продолжает жечь – 4 (1+3) очка в матче с «Филадельфией» (6:5 ОТ), и он уже первый в гонке бомбардиров. Антон Худобин затащил «Даллас» в игре с «Нэшвиллом» (2:0), сделав 49 бросков и записав на себя клубный рекорд. Все результаты дня – здесь.

8. Фигуристы Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем партнера. Жаль, но есть шанс выступить на ЧМ.

9. В НБА 45 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Бостон» и другие результаты.

10. В Евролиге «Химки» в интересном матче проиграли «Басконии», «Дарушафака» на каких-то 4 очка превзошла «Олимпиакос».

11. Биатлонист Филимонов выиграл второй спринт на «Ижевской винтовке».

Цитата. Месси ответил на слова Роналду об игре на высоком уровне в разных странах: «Я в лучшем клубе мира, нет причин что-то менять»