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    Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы-2019 из-за проблем со здоровьем партнера

    Теги сборная России чемпионат Европы травмы ФФКР Александр Энберт пары Наталья Забияко Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

    Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).

    Фигуристы снялись по медицинским причинам.

    «В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации», – говорится в пресс-релизе ФФКР.

    Первыми запасными российской команды по итогам национального чемпионата в Саранске стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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