Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы-2019 из-за проблем со здоровьем партнера

Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, сообщает фигурного катания России (ФФКР).

Фигуристы снялись по медицинским причинам.

«В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации», – говорится в пресс-релизе .

Первыми запасными российской команды по итогам национального чемпионата в Саранске стали и Денис Ходыкин.