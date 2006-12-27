Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы-2019 из-за проблем со здоровьем партнера

Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт не выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).
Фигуристы снялись по медицинским причинам.
«В ближайшее время Александру будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации», – говорится в пресс-релизе ФФКР.
Первыми запасными российской команды по итогам национального чемпионата в Саранске стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.