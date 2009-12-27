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    Правительство России выделит Минспорта 666,3 млн рублей на проведение ЧМ-2022 по волейболу

    Теги чемпионат мира ВФВ Дмитрий Медведев Министерство спорта России FIVB Волейбол

    Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Министерству спорта страны 666,3 млн рублей на проведение мужского ЧМ-2022 по волейболу.

    «Выделить Минспорту России в 2018 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 666,3 млн рублей на предоставление субсидии Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» для перечисления Международной федерации волейбола взноса за право проведения в 2022 году чемпионата мира среди мужских команд», – говорится в распоряжении.

    В ноябре на конгрессе FIVB в Мексике было решено, что ЧМ-2022 пройдет в России. В российскую заявку были внесены десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород и Ярославль.

    Сроки и места проведения соревнований будут определены в феврале 2019 года.

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