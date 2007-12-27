Адвокат Мамаева: «Павел принял предложение сыграть в футбол в СИЗО»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева сообщил, что футболист согласился на участие в матче в СИЗО-2 «Бутырка».

– Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО. Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее.

- Зампред ОНК Ева Меркачева сказала, что у нее на руках есть письменное заявление Мамаева по поводу матча, которое уже утвердили.

– Да, все верно, вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу – то есть, или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования, – сказал Бушманов.

Зампред ОНК Москвы: «Матч в СИЗО состоится. Мамаев был очень вдохновлен этой идеей»