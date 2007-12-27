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    Адвокат Мамаева: «Павел принял предложение сыграть в футбол в СИЗО»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара»  Павла Мамаева сообщил, что футболист согласился на участие в матче в СИЗО-2 «Бутырка». 

    – Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО. Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее. 

    - Зампред ОНК Ева Меркачева сказала, что у нее на руках есть письменное заявление Мамаева по поводу матча, которое уже утвердили.

    – Да, все верно, вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу – то есть, Кокорины или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования, – сказал Бушманов. 

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