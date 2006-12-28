«Нэшвилл» – «Даллас». Худобин установил рекорд «Старс», сделав шатаут при 49 отраженных бросках

Вратарь Антон Худобин не пропустил ни одной шайбы в матче с (2:0), сделав первый шатаут в сезоне. Его признали первой звездой матча.

Российский голкипер отразил все 49 бросков по своим воротам и установил клубный рекорд «Старс», а также рекорд франшизы (включая также достижения «Миннесоты Норт Старс») по количеству сэйвов в сухом матче.

До этого он принадлежал Чезаре Маниаго, в 1970 году отразившему 41 бросок в матче с «Торонто».

Также Худобин повторил рекорд Марти Турко по количеству сэйвов за «Старс» в матчах регулярных чемпионатов.

Отмечается, что изначально стартовым вратарем в матче планировался Бен Бишоп, но из-за транспортных проблем он вернулся в Даллас только рано утром в день игры.

Со статистикой Худобина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.