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    «Нэшвилл» – «Даллас». Худобин установил рекорд «Старс», сделав шатаут при 49 отраженных бросках

    Теги Нэшвилл Даллас Антон Худобин НХЛ Хоккей

    Вратарь «Далласа» Антон Худобин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Нэшвиллом» (2:0), сделав первый шатаут в сезоне. Его признали первой звездой матча. 

    Российский голкипер отразил все 49 бросков по своим воротам и установил клубный рекорд «Старс», а также рекорд франшизы (включая также достижения «Миннесоты Норт Старс») по количеству сэйвов в сухом матче. 

    До этого он принадлежал Чезаре Маниаго, в 1970 году отразившему 41 бросок в матче с «Торонто». 

    Также Худобин повторил рекорд Марти Турко по количеству сэйвов за «Старс» в матчах регулярных чемпионатов. 

    Отмечается, что изначально стартовым вратарем в матче планировался Бен Бишоп, но из-за транспортных проблем он вернулся в Даллас только рано утром в день игры.

    Со статистикой Худобина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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