Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Татарстан, Томск, Башкортостан, Мордовия, Пермь и Калуга выдвинули Дюкова на пост президента РФС

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

    Сразу несколько региональных футбольных федераций выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.

    По состоянию на 14:30 по московскому времени 27 декабря, кандидатуру экс-президента «Зенита» выдвинули Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Томская и Калужская области, а также Пермский край.

    Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов РФС.

    Выдвижение кандидатов в президенты РФС продлится до 12 января, выборы состоятся в конце февраля 2019 года.

    На данный момент обязанности президента РФС временно исполняет Сергей Прядкин.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться