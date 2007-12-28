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    НБА. «Хьюстон» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Портленд Сакраменто НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Набирающий ход «Хьюстон» примет фаворита Восточной конференции «Бостон».

    «Голден Стэйт» попытается реабилитироваться за крупное поражение от «Лейкерс» в игре с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Бостон
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Нью-Йорк
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Лейкерс
    Дата проведения
    28 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Портленд
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Филадельфия
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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