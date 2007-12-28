Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей. Набирающий ход «Хьюстон» примет фаворита Восточной конференции .

«Голден Стэйт» попытается реабилитироваться за крупное поражение от в игре с «Портлендом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.