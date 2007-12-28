Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Набирающий ход «Хьюстон» примет фаворита Восточной конференции «Бостон».
«Голден Стэйт» попытается реабилитироваться за крупное поражение от «Лейкерс» в игре с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.