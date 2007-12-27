Зампред ОНК Москвы: «Матч в СИЗО состоится. Мамаев был очень вдохновлен этой идеей»

Матч между заключенными и сотрудниками «Бутырки» состоится, в нем хочет сыграть хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, сообщает замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева также прокомментировала слова Татьяны Стукаловой, адвоката форварда «Зенита» Александра Кокорина, которая заявила, что матч в СИЗО с участием ее подзащитного и Мамаева не состоится.

«Адвокат Кокорина, конечно, меня потрясла. Делает заявление от всех, что матч не состоится. Если ее подзащитный, Александр Кокорин, не будет играть, то и Бог с ним, есть другие люди, которые хотят провести матч.

Мы с Мамаевым договорились, а он утверждал, что уговорит Кокорина. Но каким образом он собирался это делать – непонятно.

С Кокориным-младшим мы тоже говорили, и он согласился. Надеюсь, что Мамаева не отговорят. Я верю, что он человек чести. К тому же он говорил при свидетелях, была камера. Павел был очень вдохновлен этой идеей. Значит, будет один герой вместо двух.

Я не понимаю, почему адвокат Кокорина решил, что матч не состоится. Она ничего не решает. Я считаю, что ее заявление – нарушение этики. Из серии – очень много на себя взяла.

Когда пройдет матч? Как и планировалось – после Рождества», – сказала Меркачева.

Адвокат Кокорина: «Никакого матча с сотрудниками СИЗО не будет»