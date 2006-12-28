НХЛ. Кучеров первым в сезоне достиг 60 очков и возглавил гонку бомбардиров, набрав 1+3 с «Филадельфией»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче с «Филадельфией» (6:5 ОТ).

В его активе 17-я шайба в сезоне и три передачи – две на Стивена Стэмкоса и одна на Тайлера Джонсона.

Всего у Кучерова стало 61 (17+44) очко в 38 матчах сезона. Российский нападающий первым в сезоне пересек отметку в 60 набранных очков.

Он возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обойдя Микко Рантанена из «Колорадо» на 2 очка.

В этом матче Кучеров провел на льду 22 минуты 40 секунд (4:55 – в большинстве, полезность «-1») и нанес 6 бросков в створ ворот. Также отметился 1 силовым приемом, статистика потерь и перехватов – 1:1.