Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    НХЛ. Кучеров первым в сезоне достиг 60 очков и возглавил гонку бомбардиров, набрав 1+3 с «Филадельфией»

    Теги Филадельфия Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче с «Филадельфией» (6:5 ОТ). 

    В его активе 17-я шайба в сезоне и три передачи – две на Стивена Стэмкоса и одна на Тайлера Джонсона. 

    Всего у Кучерова стало 61 (17+44) очко в 38 матчах сезона. Российский нападающий первым в сезоне пересек отметку в 60 набранных очков. 

    Он возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обойдя Микко Рантанена из «Колорадо» на 2 очка. 

    В этом матче Кучеров провел на льду 22 минуты 40 секунд (4:55 – в большинстве, полезность «-1») и нанес 6 бросков в створ ворот. Также отметился 1 силовым приемом, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться