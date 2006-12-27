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    Александр Овечкин: «Я выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня ценят»

    Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал назначение капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ.

    «Это здорово. Иметь уважение болельщиков очень важно. Спасибо, болельщики.

    Да, я здесь выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят, что очень важно.

    Они смотрят матчи и хотят чаще видеть любимых игроков. Это круто.

    Быть выбранным – огромная привилегия. Всегда приятно, когда тебя выбирают. И мне нравится там представлять «Вашингтон», – сказал Овечкин.

    Овечкин, Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс – капитаны команд на Матче звезд НХЛ

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