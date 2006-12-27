Александр Овечкин: «Я выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня ценят»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал назначение капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд .

«Это здорово. Иметь уважение болельщиков очень важно. Спасибо, болельщики.

Да, я здесь выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят, что очень важно.

Они смотрят матчи и хотят чаще видеть любимых игроков. Это круто.

Быть выбранным – огромная привилегия. Всегда приятно, когда тебя выбирают. И мне нравится там представлять , – сказал Овечкин.

Овечкин, Макдэвид, Маккиннон и Мэттьюс – капитаны команд на Матче звезд НХЛ