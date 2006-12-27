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    «Ижевская винтовка». Спринт. Филимонов одержал победу, Цветков – 2-й, Латыпов – 5-й, Поршнев – 9-й

    Теги сборная России результаты Ижевская винтовка Павел Магазеев Кубок России Алексей Волков Алексей Слепов Максим Буртасов Алексей Корнев Вадим Филимонов Максим Цветков Семен Сучилов Иван Томилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Алексей Петров Кирилл Стрельцов Никита Поршнев Василий Томшин Биатлон

    Российский биатлонист Вадим Филимонов выиграл второй спринт на «Ижевской винтовке».

    «Ижевская винтовка»

    Ижевск

    Мужчины

    Спринт

    1. Вадим Филимонов – 29.56,4 (0+1)
    2. Максим Цветков – 1,1 (0+1)
    3. Иван Томилов – 21,1 (0+1)
    4. Павел Магазеев – 22,0 (1+1)
    5. Эдуард Латыпов – 29,2 (0+2)
    6. Максим Буртасов – 32,4 (0+1)
    7. Семен Сучилов – 40,8 (0+3)
    8. Алексей Корнев – 43,3 (0+1)
    9. Никита Поршнев – 47,8 (1+1)
    10. Алексей Петров – 49,9 (1+1)...
    17. Василий Томшин – 1.09,1 (1+1)
    18. Кирилл Стрельцов – 1.09,6 (0+2)...
    20. Алексей Слепов – 1.12,3 (3+0)...
    27. Юрий Шопин – 1.31,7 (2+0)...
    46. Петр Пащенко – 2.57,1 (3+2)

    Александр Поварницын не стартовал, Алексей Волков снялся после первой стрельбы, где допустил два промаха

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