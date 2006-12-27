«Ижевская винтовка». Спринт. Филимонов одержал победу, Цветков – 2-й, Латыпов – 5-й, Поршнев – 9-й

Российский биатлонист Вадим Филимонов выиграл второй спринт на винтовке».

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Мужчины

Спринт

1. Вадим Филимонов – 29.56,4 (0+1)

2. Максим Цветков – 1,1 (0+1)

3. Иван Томилов – 21,1 (0+1)

4. Павел Магазеев – 22,0 (1+1)

5. Эдуард Латыпов – 29,2 (0+2)

6. Максим Буртасов – 32,4 (0+1)

7. Семен Сучилов – 40,8 (0+3)

8. Алексей Корнев – 43,3 (0+1)

9. Никита Поршнев – 47,8 (1+1)

10. Алексей Петров – 49,9 (1+1)...

17. Василий Томшин – 1.09,1 (1+1)

18. Кирилл Стрельцов – 1.09,6 (0+2)...

20. Алексей Слепов – 1.12,3 (3+0)...

27. Юрий Шопин – 1.31,7 (2+0)...

46. Петр Пащенко – 2.57,1 (3+2)

Александр Поварницын не стартовал, Алексей Волков снялся после первой стрельбы, где допустил два промаха