«Ижевская винтовка». Спринт. Филимонов одержал победу, Цветков – 2-й, Латыпов – 5-й, Поршнев – 9-й

Российский биатлонист Вадим Филимонов выиграл второй спринт на «Ижевской винтовке».
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Мужчины
Спринт
1. Вадим Филимонов – 29.56,4 (0+1)
2. Максим Цветков – 1,1 (0+1)
3. Иван Томилов – 21,1 (0+1)
4. Павел Магазеев – 22,0 (1+1)
5. Эдуард Латыпов – 29,2 (0+2)
6. Максим Буртасов – 32,4 (0+1)
7. Семен Сучилов – 40,8 (0+3)
8. Алексей Корнев – 43,3 (0+1)
9. Никита Поршнев – 47,8 (1+1)
10. Алексей Петров – 49,9 (1+1)...
17. Василий Томшин – 1.09,1 (1+1)
18. Кирилл Стрельцов – 1.09,6 (0+2)...
20. Алексей Слепов – 1.12,3 (3+0)...
27. Юрий Шопин – 1.31,7 (2+0)...
46. Петр Пащенко – 2.57,1 (3+2)
Александр Поварницын не стартовал, Алексей Волков снялся после первой стрельбы, где допустил два промаха