Евролига. «Химки» – «Баскония», «Барселона» сыграет с «Анадолу Эфесом»

Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут испанскую «Басконию».
Испанская «Барселона» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Евролига
Регулярный чемпионат
15-й тур
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Фенербахче Турция – 13-1, Реал Испания – 12-2, ЦСКА Россия – 11-3, Анадолу Эфес Турция – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Жальгирис Литва – 7-7, Милан Италия – 7-7, Бавария Германия – 7-7, Барселона Испания – 7-7, Баскония Испания – 6-8, Панатинаикос Греция – 6-8, Химки Россия – 5-9, Гран-Канария Испания – 5-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-10, Будучность Черногория – 3-11, Дарушафака Турция – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.