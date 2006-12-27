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    Евролига. «Химки» – «Баскония», «Барселона» сыграет с «Анадолу Эфесом»

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Олимпиакос Кирольбет Баскония Барселона Ласса AX Армани Эксчейндж Олимпия Дарушафака Баскетбол

    Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут испанскую «Басконию».

    Испанская «Барселона» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    15-й тур

    Химки Россия  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    27 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Дарушафака Турция  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    27 декабря, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    27 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    27 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 13-1, Реал Испания – 12-2, ЦСКА Россия – 11-3, Анадолу Эфес Турция – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Жальгирис Литва – 7-7, Милан Италия – 7-7, Бавария Германия – 7-7, Барселона Испания – 7-7, Баскония Испания – 6-8, Панатинаикос Греция – 6-8, Химки Россия – 5-9, Гран-Канария Испания – 5-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-10, Будучность Черногория – 3-11, Дарушафака Турция – 1-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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