МЧМ-2019. Россия встретится с Данией, Швейцария против Канады

В Канаде начался МЧМ-2019. Российская молодежка первый матч проведет с датчанами.

МЧМ-2019

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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