МЧМ-2019. Россия встретится с Данией, Швейцария против Канады

В Канаде начался МЧМ-2019. Российская молодежка первый матч проведет с датчанами.
МЧМ-2019
Групповой этап
- Дата проведения
- 28 декабря, 00.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 02.30
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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