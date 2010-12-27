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    МЧМ-2019. Россия встретится с Данией, Швейцария против Канады

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    В Канаде начался МЧМ-2019. Российская молодежка первый матч проведет с датчанами.

    МЧМ-2019

    Групповой этап

    Россия U-20 – Дания U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 00.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

     

    Словакия U-20 – Швеция U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 02.30
    Онлайн матча Видео

     

    Швейцария U-20 – Канада U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

     

    Финляндия U-20 – Казахстан U-20
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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