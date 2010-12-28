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    Адвокат Кирилла Кокорина о матче в СИЗО: «Это очень опасно. Без тренировок получать нагрузки – это неправильно с точки зрения физиологии»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Вячеслав Барик, адвокат младшего из братьев Кокориных – Кирилла, прокомментировал возможное участие его доверителя и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в футбольном матче в СИЗО «Бутырка» с сотрудниками ФСИН. 

    – Ребята нам сказали, что ничего о футбольном матче не слышали, и что с ними никто этот вопрос не обсуждал.

    – А если бы Кокориным предложили сыграть, они согласились бы?

    – Даже если бы с ними это обсуждали, они все равно не готовы выходить на площадку, тем более, Александр Кокорин, который еще не восстановился от травмы колена. Такой матч в принципе очень опасен.

    И Кокорины, и Мамаев не тренируются, сидя в СИЗО, а без необходимой подготовки выходить и получать нагрузки очень тяжело. Это неправильно с точки зрения физиологии. Но самое главное – с Кокориными ни о каком матче никто не разговаривал, – сказал Барик. 

    Адвокат Кокорина: «Никакого матча с сотрудниками СИЗО не будет»

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