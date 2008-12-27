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    Болельщик «Интера», сбитый машиной фанатов «Наполи», скончался от полученных травм

    Теги Интер серия А Италия происшествия болельщики Наполи Футбол

    Фанат «Интера», которого сбила машина перед матчем с «Наполи» (1:0), скончался в больнице.

    35-летнего мужчину сбила машина с фанатами неаполитанского клуба во время потасовки. 

    Драка произошла, когда ультрас «Интера» остановили фургон, который вез фанатов «Наполи» на матч.

    Болельщики неаполитанцев вышли из автомобиля, завязалась драка, в результате которой четверо неаполитанцев получили ножевые ранения, а болельщик «Интера» был сбит, когда фургон покидал место происшествия.

    Мужчина был доставлен в больницу и прооперирован, но это не помогло спасти его жизнь.

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