Мэр Милана извинился перед Кулибали и предложил «Интеру» сделать Асамоа капитаном в следующем матче

Мэр Милана Джузеппе Сала извинился перед защитником «Наполи» Калиду Кулибали, который подвергся расистским оскорблениям в игре с «Интером» (0:1).

В адрес игрока с трибун доносились обезьяньи уханья и оскорбительные кричалки.

«Прошлым вечером я пошел на стадион, следуя страсти, которую мне привил отец.

И когда я иду [на стадион], чтобы радоваться или огорчаться за эти цвета, которые в моем сердце, то признаюсь, что часто думаю о том времени, когда мы вместе с отцом ездили на «Сан-Сиро».

Мне было холодно, я переживал и радовался победе «Интера». Но я пришел домой в унынии. Те уханья по отношению к Кулибали были позором.

Это был позорный поступок в отношении такого серьезного спортсмена, как Кулибали, который гордится цветом своей кожи, и – в меньшей степени – в отношении многих других, которые идут на стадион, чтобы поддержать команду.

Мне не нравится думать о том, что другие должны делать для решения проблем общества, в котором мы живем.

Я всегда предпочитаю начинать с того, что я должен сделать, поэтому в этом случае я сделаю очень простую вещь: буду продолжать смотреть матчи «Интера», но сделаю небольшой жест, если услышу еще один [расистский] выкрик. Я встану и уйду.

Я сделаю это для себя. Осознаю тот факт, что тем, кто оскорбляет чернокожего игрока, будет наплевать на это, но я все равно это сделаю.

«Интер» будет делать то, что считает правильным. Я хотел бы видеть, чтобы на матч с «Эмполи» Асамоа вышел с капитанской повязкой.

Тем временем я прошу прощения у Калиду Кулибали от имени Милана и от себя лично», – написал Сала в фейсбуке.

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