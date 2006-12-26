Шипулин завершил карьеру, Дзюба – лучший игрок года в России и другие новости утра

1. Российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру. По словам спортсмена, он устал бороться с обвинениями и доказывать, что чист. Также Шипулин упомянул о проблемах со здоровьем.

2. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России по опросу еженедельника «Футбол». Дзюбиньо набрал 614 очков, у занявшего второе место Акинфеева – 245.

3. Молодежная сборная России по хоккею наконец-то определилась с составом на МЧМ-2019 – туда вошли 20 игроков, дозаявить можно еще троих. Брагин все колдует.

4. «Спартак» не включил ни одного фото с Массимо Каррерой в галерею «Лучшие моменты года». Но потом почитал комменты на Sports.ru и одно все-таки добавил.

5. В КХЛ сыграли два матча: СКА победил «Куньлунь», «Амур» обыграл «Витязь».

6. «Спартак» уведомил полузащитника Романа Еременко, что больше на него не рассчитывает.

7. В ходе перепроверки допинг-тестов с Лондона-2012 нашли 116 положительных проб. Это рекорд.

8. Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону» и часто звонит руководству, утверждает As.

9. В НБА «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», несмотря на травму Леброна, 40 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию» и другие результаты.

10. Журнал France Football назвал форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе лучшим французским игроком в 2018 году.

11. «Салават Юлаев» поместил в список отказов нападающего Никиту Филатова, которого в ноябре выменял у «Спартака».

12. Гендиректор «Локомотива» Илья Геркус покинет клуб до конца недели. Его сменит Василий Кикнадзе.

13. ESPN в 2020 году покажет документальный сериал о «Чикаго» Майкла Джордана. Ждем!

14. В Москве мошенники открыли детские футбольные школы и собрали с родителей почти 1 млрд рублей. Школ, естественно, уже нет.

15. В NHL 19 добавили магнитогорский «Металлург» и других участников Кубка Шпенглера.

Цитаты дня.

«Надо было сплотить команду и послать таких, как Мутко, подальше. А ты сопли распустил». Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о завершении карьеры Шипулиным.

«Денису грозит до 10 лет тюрьмы за вывод денег в особо крупном размере». Адвокат жены Глушакова рассказал о перспективах капитана «Спартака».

«В кубках и ЛЧ нужно хорошо провести 7 матчей, чтобы победить. В АПЛ нужно делать это каждые три дня». Гвардиола расставил приоритеты.

«Между мной и Леброном была глубокая река. Мне приходит в голову Стикс». Дэвид Блатт рассказал об отношениях с Королем.

«Если бы не лимит, вместо Зобнина и Головина играл бы габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги». Артем Дзюба о футбольном протекционизме.