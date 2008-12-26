Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Артем Дзюба: «Если бы не лимит, вместо Зобнина и Головина играл бы габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Роман Зобнин лимит на легионеров Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Футбол

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в чемпионате России. 

    – Как относитесь к лимиту, и как он влияет на конкурентоспособность сборной?

    – Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин.

    Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50 000 рублей.

    И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили, – сказал Дзюба. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться