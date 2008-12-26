Артем Дзюба: «Если бы не лимит, вместо Зобнина и Головина играл бы габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в чемпионате России.

– Как относитесь к лимиту, и как он влияет на конкурентоспособность сборной?

– Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин.

Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50 000 рублей.

И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили, – сказал Дзюба.