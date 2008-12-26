Брагин о составе на МЧМ-2019: «Начнем с 6 защитниками и 12 нападающими. Пока еще думаем, кого заявлять»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал ситуацию с заявкой команды на молодежный чемпионат мира.

Сейчас в команде осталось 25 хоккеистов, а сыграть на турнире смогут только 23 из них.

– Мы решили начать турнир с шестью защитниками и двенадцатью нападающими. Пока еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. Один лишний защитник, один лишний нападающий.

– Но вы раньше никогда так не делали – брали хоккеистов, которые в результате не попадут в заявку, и оставляли их в команде прямо до начала самого турнира?

– Раньше не было такого. А сейчас есть. Вы понимаете, один из запасных – центр (Хованов), второй – крайний форвард (Шашков), который еще и в меньшинстве играет, он может заменить хоккеистов, которые выполняют эти функции. Выбор осознанный. Как и с защитниками – одного все равно заявлять будем, а второй – не дай бог что-то случится, какое-то повреждение.

– Лишние игроки уедут, когда заявка будет заполнена?

– Посмотрим. По желанию, – сказал Брагин.

Россия ждет золота МЧМ. Но это почти нереально

МЧМ-2019. Чехович отцеплен от молодежной сборной России из-за травмы, в расширенном списке осталось 25 человек