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    Брагин о составе на МЧМ-2019: «Начнем с 6 защитниками и 12 нападающими. Пока еще думаем, кого заявлять»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Александр Хованов Спорт-Экспресс Никита Шашков Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал ситуацию с заявкой команды на молодежный чемпионат мира. 

    Сейчас в команде осталось 25 хоккеистов, а сыграть на турнире смогут только 23 из них.

    – Мы решили начать турнир с шестью защитниками и двенадцатью нападающими. Пока еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. Один лишний защитник, один лишний нападающий.

    – Но вы раньше никогда так не делали – брали хоккеистов, которые в результате не попадут в заявку, и оставляли их в команде прямо до начала самого турнира?

    – Раньше не было такого. А сейчас есть. Вы понимаете, один из запасных – центр (Хованов), второй – крайний форвард (Шашков), который еще и в меньшинстве играет, он может заменить хоккеистов, которые выполняют эти функции. Выбор осознанный. Как и с защитниками – одного все равно заявлять будем, а второй – не дай бог что-то случится, какое-то повреждение.

    – Лишние игроки уедут, когда заявка будет заполнена?

    – Посмотрим. По желанию, – сказал Брагин. 

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