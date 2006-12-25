«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты года»

Пресс-служба «Спартака» внесла изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года».
В первоначальном варианте на официальном сайте московского клуба было опубликовано 134 фотографии.
При этом ни на одном фото не было бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который работал с командой до осени.
В обновленной версии галереи из 136 снимков в самом конце появилась одна фотография с Каррерой.
«Спартак» уволил Карьеру 22 октября. На официальном сайте новость об отставке итальянца была опубликована с фотографией стадиона, а не самого тренера.
Фото: официальный сайт «Спартака»