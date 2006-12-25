«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты года»

Пресс-служба внесла изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года».

В первоначальном варианте на официальном сайте московского клуба было опубликовано 134 фотографии.

При этом ни на одном фото не было бывшего главного тренера красно-белых , который работал с командой до осени.

В обновленной версии галереи из 136 снимков в самом конце появилась одна фотография с Каррерой.

«Спартак» уволил Карьеру 22 октября. На официальном сайте новость об отставке итальянца была опубликована с фотографией стадиона, а не самого тренера.

Фото: официальный сайт «Спартака»