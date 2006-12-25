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    «Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты года»

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Массимо Каррера Футбол

    Пресс-служба «Спартака» внесла изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года».

    В первоначальном варианте на официальном сайте московского клуба было опубликовано 134 фотографии.

    При этом ни на одном фото не было бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который работал с командой до осени.

    В обновленной версии галереи из 136 снимков в самом конце появилась одна фотография с Каррерой.

    «Спартак» уволил Карьеру 22 октября. На официальном сайте новость об отставке итальянца была опубликована с фотографией стадиона, а не самого тренера.

    Фото: официальный сайт «Спартака»

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