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    Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы за вывод денег в особо крупном размере»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Спорт-Экспресс Дарья Глушакова Футбол

    Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о санкциях, которые могут грозить капитану московского клуба.

    – У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили. 

    – Какое наказание его ждет?

    – Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    – Когда планируете подавать заявление в суд?

    – Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим, – сказал Жорин.

    Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел 170 млн рублей из совместно нажитого имущества»

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