Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы за вывод денег в особо крупном размере»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о санкциях, которые могут грозить капитану московского клуба.

– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили.

– Какое наказание его ждет?

– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

– Когда планируете подавать заявление в суд?

– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим, – сказал Жорин.

Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел 170 млн рублей из совместно нажитого имущества»