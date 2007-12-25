Дэвид Блатт: «Между мной и Леброном была глубокая река. Мне приходит в голову Стикс»

Бывший главный тренер «Кливленда» Дэвид Блатт, ныне возглавляющий «Олимпиакос», впервые публично прокомментировал свои отношения с .

«Они справедливо поступили по отношению ко мне, они дали мне эту работу. Если вернуться назад, вероятно, момент был неподходящим, из-за чего я сейчас не в . Но я не могу сказать, что мне не хватает этого. Я принимал участие в финальной серии НБА, выиграл титул чемпиона Восточной конференции, так что…

Я не чувствовал, что меня не приняли, но мы смотрели на игру с разных ракурсов. Леброн Джеймс был игроком НБА на протяжении всей своей карьеры, одним из лучших за всю историю игры, а я впервые тренировал команду НБА, а остальную часть карьеры провел в Европе. Между нами была глубокая река. К сожалению, когда я думаю о глубоких реках, мне приходит в голову Стикс, ведущий в Аид», – передает слова Блатта Eurohoops.

Стикс — в древнегреческой мифологии — олицетворение первобытного ужаса и мрака, из которых возникли первые живые существа, и персонификация одноименной мифической реки Стикс.