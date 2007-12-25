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    Дзюба признан лучшим игроком года в России

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги Марио Фернандес Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России по опросу еженедельника «Футбол».

    30-летний форвард набрал 614 очков, опередив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (245 очков, второе место) и защитника армейцев Марио Фернандеса (215 очков, третье место).

    Еженедельник «Футбол» вручает награду футболисту года в России с 1992 года. В этом году в опросе приняли участие 277 журналистов спортивных российских СМИ.

    Дзюба впервые в карьере стал обладателем данной награды. Ранее его лучшим результатом было второе место в 2015 году.

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