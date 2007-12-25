Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России по опросу еженедельника «Футбол».

30-летний форвард набрал 614 очков, опередив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (245 очков, второе место) и защитника армейцев (215 очков, третье место).

Еженедельник «Футбол» вручает награду футболисту года в России с 1992 года. В этом году в опросе приняли участие 277 журналистов спортивных российских СМИ.

Дзюба впервые в карьере стал обладателем данной награды. Ранее его лучшим результатом было второе место в 2015 году.