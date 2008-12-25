Пеп Гвардиола: «В кубках и ЛЧ нужно хорошо провести 7 матчей, чтобы победить. В АПЛ нужно делать это каждые три дня»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением об уровне игры своей команды в текущем сезоне.

«В маленьких деталях мы лучше, чем в прошлом сезоне. Это нормально, потому что мы больше выступаем вместе. Наш процесс, билд-ап, высокий прессинг, мы можем использовать разное движение, у нас больше вариантов защищаться и мы более уверенно обороняемся глубоко.

Что впечатлило меня в прошлом сезоне? Наша стабильность. Конечно, мы теряли очки, такое случается, но мы всегда оставались в игре. Это самое заметное и то, что я считаю наиболее важным.

Победы в кубках или Лиге чемпионов – это семь матчей, где нужно себя проявить. Но в АПЛ нужно это делать каждые три дня, поэтому этот титул нравится мне больше всего», – сказал Гвардиола.