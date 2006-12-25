As: Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барсу» и часто звонит руководству

Нападающий «ПСЖ» все еще рассчитывает перейти в «Барселону».

По информации As, бразилец по-прежнему хочет вернуться и пытается дать понять это каталонцам. Источник в «Барселоне» сообщил изданию, что Неймар постоянно звонит руководству клуба.

В «Барселоне» считают, что его трансфер будет сложно осуществить. Опции выкупа этим летом не будет, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

В клубе понимают, что у Неймара осталась сильная связь и с городом, и с командой, он поддерживает отношения с игроками и заходит в раздевалку, когда приезжает в Испанию.

Один из вариантов, при которых этот трансфер может осуществиться, – переход Усмана Дембеле в «ПСЖ», который хочет иметь как можно больше игроков сборной Франции в составе.