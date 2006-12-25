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    As: Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барсу» и часто звонит руководству

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Усман Дембеле Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще рассчитывает перейти в «Барселону».

    По информации As, бразилец по-прежнему хочет вернуться и пытается дать понять это каталонцам. Источник в «Барселоне» сообщил изданию, что Неймар постоянно звонит руководству клуба.

    В «Барселоне» считают, что его трансфер будет сложно осуществить. Опции выкупа этим летом не будет, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

    В клубе понимают, что у Неймара осталась сильная связь и с городом, и с командой, он поддерживает отношения с игроками и заходит в раздевалку, когда приезжает в Испанию.

    Один из вариантов, при которых этот трансфер может осуществиться, – переход Усмана Дембеле в «ПСЖ», который хочет иметь как можно больше игроков сборной Франции в составе.

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