Тихонов – Шипулину: «Надо было сплотить команду и послать таких, как Мутко, подальше. А ты сопли распустил»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение завершить карьеру.

«Он не реализовал себя за последние пять лет. По потенциалу он не уступает Фуркаду, в отдельных моментах, как финишер, он даже лучше его. Но безграмотный подход к самому себе подвел Антона. Он выбрал двух абсолютно безграмотных тренеров, я говорю об этом с полной ответственностью. Они устраивали его тем, что шли у него на поводу, а он — у них.

Талант принадлежит народу. Антон, на тебя потратили громадные деньги, надо было продолжать карьеру. Мы сидим на шее у народа, на тебя потрачены деньги, особенно в последние годы, с этой безграмотной командой.

Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в свое время боролся, прошел мимо всех коллективов, а этот сопли распустил.

Я не согласен с его уходом, результаты падают — нужно задать вопросы спонсорам, почему зарплаты не понижают? Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать. Он никогда не будет тренером — это адский труд, но он найдет себе теплое место», – рассказал Тихонов.

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