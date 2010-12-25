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    Тихонов – Шипулину: «Надо было сплотить команду и послать таких, как Мутко, подальше. А ты сопли распустил»

    Теги Виталий Мутко Александр Тихонов сборная России Антон Шипулин Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Антона Шипулина завершить карьеру.

    «Он не реализовал себя за последние пять лет. По потенциалу он не уступает Фуркаду, в отдельных моментах, как финишер, он даже лучше его. Но безграмотный подход к самому себе подвел Антона. Он выбрал двух абсолютно безграмотных тренеров, я говорю об этом с полной ответственностью. Они устраивали его тем, что шли у него на поводу, а он — у них.

    Талант принадлежит народу. Антон, на тебя потратили громадные деньги, надо было продолжать карьеру. Мы сидим на шее у народа, на тебя потрачены деньги, особенно в последние годы, с этой безграмотной командой.

    Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в свое время боролся, прошел мимо всех коллективов, а этот сопли распустил.

    Я не согласен с его уходом, результаты падают — нужно задать вопросы спонсорам, почему зарплаты не понижают? Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать. Он никогда не будет тренером — это адский труд, но он найдет себе теплое место», – рассказал Тихонов.

    Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это

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