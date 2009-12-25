Антон Шипулин: «Спорт стал очень грязным. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист»

Российский биатлонист сообщил, что спорт уже не приносит ему такого удовольствия, как было раньше.

«Я пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Я взял на сбор Легкова, он великий мотиватор. Мы с ним вставали каждый день в 6 утра, чтобы сделать трехчасовую тренировку на море в Греции. И я понимал тогда, что должно быть желание, как было три-четыре года назад.

Мы общались с тренером Крючковым и поняли, что нет желания как три-четыре года назад, когда мы выходили на занятие с горящими глазами, понимали, что тренировка даст результат, считали каждую секунду, аналитику. Мне это было интересно.

Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. И каждую секунду я думаю не о спорте, а доме, семье. Спорт сейчас стал очень грязным. Если раньше была чистота спорта, ты верил в людей, ты знал, что спорт и политика – это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах, то сейчас двойные стандарты. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист», – рассказал Шипулин.

Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это