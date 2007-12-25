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    В Москве мошенники открыли детские футбольные школы и собрали с родителей почти 1 млрд рублей

    Теги происшествия детский футбол Футбол

    В Москве задержали мошенников, которые управляли футбольными школами.

    Двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет соответственно открыли четыре школы. Они были нерентабельны.

    Преступники заключали договоры о займах с фиксированным доходом с клиентами школ. Денежные средства никак в бухучете не отражались.

    В 2018 году школы закрылись, а деньги в размере около миллиарда рублей возвращены не были. Потерпевшими признаны более 700 человек. 

    Подозреваемые заключены под стражу в качестве меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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