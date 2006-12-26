МЧМ-2019. Сборная России заявила на турнир 20 игроков, в том числе Подколзина

На первом заседании директората МЧМ-2019 сборная России внесла в заявку на турнир 20 игроков.

В нее вошли 3 вратаря, 6 защитников и 11 нападающих.

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец (оба – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Не попали в заявку защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Николай Коваленко, Александр Хованов, Никита Шашков.

Могут быть дозаявлены еще 3 полевых игрока.

По словам главного тренера молодежной сборной Валерия Брагина, планируется, что в составе будет 7 защитников и 13 нападающих.

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