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    МЧМ-2019. Сборная России заявила на турнир 20 игроков, в том числе Подколзина

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Клим Костин Дмитрий Саморуков Марк Рубинчик Григорий Денисенко Виталий Кравцов Илья Морозов Павел Шэн Степан Старков Александр Алексеев Иван Морозов Кирилл Марченко Даниил Журавлев Александр Романов Амир Мифтахов Василий Подколзин Иван Муранов Кирилл Слепец Петр Кочетков Даниил Тарасов 1999 Артем Галимов Хоккей

    На первом заседании директората МЧМ-2019 сборная России внесла в заявку на турнир 20 игроков. 

    В нее вошли 3 вратаря, 6 защитников и 11 нападающих. 

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»); 

    Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»); 

    Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец (оба – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

    Не попали в заявку защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Николай Коваленко, Александр Хованов, Никита Шашков.

    Могут быть дозаявлены еще 3 полевых игрока.

    По словам главного тренера молодежной сборной Валерия Брагина, планируется, что в составе будет 7 защитников и 13 нападающих. 

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